Kõige tavalisem on meil harilik kibuvits, mida enim kohtame Põhja- ja Lääne-Eestis, iseäranis saartel. Neid heleroosade viie kroonlehega õitega põõsaid võib leida teepervedel ja kraavikallastel, niitudel ja metsaservil.

Teda on hüütud ka orjavitsaks, küllap andsid selleks põhjust ogalised oksad, ogad pole küll teab mis suured, aga on päris teravad. Nimesid pole kibuvitsale antud vähe, üks neist on ka sanditäi – vanasti oli karjapoistel kombeks üksteisele kibuvitsaseemneid krae vahele poetada, mis siis keha kihelema ajasid.