Maikuust alates on Moel uuesti avatud Eesti Piiritustööstuse Muuseum, nüüd juba Rakvere Rajoonidevahelise Koduloomuuseumi filiaalina. Ekspositsioon on täienenud. Külastajad saavad ülevaate Eesti piiritustööstuse ajaloost. Eksponeeritud on nii dokumentaalset materjali kui ka vanu masinaid ja seadmeid, mis on piiritustehastes kasutusel olnud. Hoone ise väärib samuti tähelepanu.