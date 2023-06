Oleg Gross soovib Lidlile jõudu ja edu: nad on viisakad ja sõbralikud konkurendid

Lääne-Viru ettevõtja, omanimelise jaeketi omanik Oleg Gross ütles, et uus tulija on olnud sõbralik ja viisakas. "Ma ise pole nende poes käinud, aga loomulikult meie hinnavaatlejad on seda teinud. Ja nende omad käisid just hiljuti Rakveres meie hindu uurimas," rääkis Gross. "Erinevalt meie teistest konkurentidest osutusid Lidli esindajad sõbralikeks ja lugupidavateks inimesteks. Nähes oma poes meie hinnavaatlejaid, tuli keegi sakslane ligi, tutvustas oma majapidamist ja soovis meie ketile edu. Jõudu ja jaksu neilegi. Just selline peabki aus ja vaba konkurents olema."