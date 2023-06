Politsei meditsiinivõimekust arendav Heiko Porval: "Minu kreedoks on tunda end mugavalt ebamugavuses"

Kadrina vallast Sootaguselt pärit Heiko Porval on sündinud meedikute perre. Viieliikmelisest perekonnast neli on Eesti inimeste tervise eest hoolitsemas haiglas ja kiirabis. Peale Kadrina keskkooli lõpetamist 2009. aastal, asus ta õppima Tallinna tervishoiu kõrgkooli, kus kõigepealt õppis õeks ning hiljem omandas ka terviseteaduste magistri kraadi. Nüüdseks on mees siirdunud politseisse, et arendada korrakaitsjate elupäästva abi andmise võimekust.