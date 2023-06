Kadrina laululava kõrvalt paraja kaldega tänavalt vuras alla vineerist politseiauto: tuled vilkusid ja sireen huilgas. Mäe all tõmbas juht hooga pidurit ning puidust rest kündis asfalti. "Pidurid on päeva parimad. On näha ja on kuulda," kiitis päevajuht ja seebikarbiralli üks korraldaja Karl Meos.