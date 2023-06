LISATUD VIDEOD ⟩ Kuulivestide asemel kiirabiautod: ameeriklase annetuse eest viidi Ukrainasse kuus masinat

Dave‘i annetus oli sihtotstarbeline, mõeldud just nimelt ukrainlastele kiirabiautode soetamiseks. "Kuna me oleme varasemalt sinna kiirabisid viinud ja ilmselgelt on neid Euroopas kõige lihtsam leida, siis nad pakkusid välja, et kas me tahame kiirabisid otsida, osta, remontida ja Ukrainasse viia," rääkis Olev.