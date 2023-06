Kohapeal selgus, et reka oli sõitnud maha viie postivahe jagu elektriliine. Liinid on maha niidetud Lehtse kultuurimaja juurest Jäneda poole umbes 400 meetri ulatuses. Veoki ramm oli nii tugev, et Rägavere tee ja Pika tänava ristmikul asuva bussijaama juures on ta lausa puidust valgustiposti jala pealt maha murdnud. Läheduses parkis ka üks sõiduauto, mis õnneks kukkuva postiga pihta ei saanud.