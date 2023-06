Leitud ⟩ Politsei otsib Rakveres kadunud 66-aastast Tamarat

Tamara on umbes 160 cm pikk ja tugeva kehaehitusega. Haiglast lahkudes oli tal seljas pruuni värvi polosärk, jalas olid hallid retuusid ning tal puudusid jalanõud.

Politsei andis reedel kell 9.14 teada, et Tamara asukoht on tuvastatud ning temaga on kõik korras.