Rakveres saab näha Lapua kunsti

"Lapua kunstnike eelmisest külaskäigust saab juba 11 aastat, tagumine aeg on sõprussuhteid üle värvida," ütles Rakvere Galerii üks eestvedajaid Raivo Riim. Ta rõhutas, et ehkki Rakvere Galerii aknad on kaetud, ei takista see kuidagi näitusetegevust. "Siia ei ehitata (kunsti)vanglat, Kaitseliidu maja on ajutiselt välisremondis. Galerii uksed ning meie südamed on kunstile ja teile avatud!" rääkis Riim.