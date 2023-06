Mullistuudio seob veinimaailma ja kire võõrustamise vastu

Oma vinoteegist unistas Maie Urbas päris kaua. Sooviga palgatöölt ära tulla mängis ta kaalumiste ja plusside-miinuste mängu pikka aega. Samal ajal kui naine tundis, et töö on meeltmööda, ent samal ajal on kõik valdkonnas võimalik juba saavutatud ja piltlikult öeldes kõik karikadki kapis, sättis veinimaailm end vaikselt, aga aina kindlamalt ka Urbase tööellu sisse.

«Palmse mõisas oli meil tegelikult ka veinikelder, millega mulle meeldis tegeleda ja mida edasi arendada,» ütles ta. Veinimaailma ja toitlustusega oli naine aga tuttav juba enne Rakverre kolimist ja Virumaa Muuseumides töötamist. Tõuke oma unistuse teoks tegemiseks andis aga hoopis koroonaaeg. Kui pandeemia eel oli Urbas kahevahel, kas õige koht vinoteegiks on Eestis või sootuks välismaal, lõi saabunud koroonakriis pildi selles suhtes klaariks. «Siis sai mulle selgeks, et ma ei taha seda kusagil mujal teha kui Eestis. Mingitel kriitilistel momentidel on selge, et oma kodumaal on kõige parem olla,» rääkis ta. Palgatöölt lõpliku ära tulemiseni läks naisel eri põhjustel veel pea kolm aastat, nüüdseks on Mullistuudio tema täitunud unistuse tähiseks. «Ma tõesti teen, mis mulle meeldib. Siia ei ole ma veel kordagi tülpimusega tulnud,» ütles Urbas.