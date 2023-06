Juba kakskümmend aastat osa ajast Käsmus elav ja toimetav riigikogulane Tarmo Tamm sattus maha võetud puude pärast keskkonnaameti uurimise alla. Nüüdseks on tema vastu algatatud ka väärteomenetlus ning täna selgus, et riigikogu keskkonnakomisjoni juhtima asunud mees on esimeheameti maha pannud.