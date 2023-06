Athena aastanäitusel valitsevad helged toonid

Athena huvikooli 23. kevadnäitusel, mis täidab pilgeni maja kaks korrust, saab vaadata kunstiosakonna maale ja joonistusi ning tehnikahuviliste meisterdusi. "Igal aastal on need näitused päris eriilmelised vastavalt sellele, missugused on lapsed. Praegu on meil väga ägedad noored," ütles Athena Maja Huvikooli juhataja Eliko Kajak.