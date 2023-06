Riho Rannikmaa tunnistajale: kas sa arvad, et ma olen kurjategija?

Riho Rannikmaa küsis Rakvere kohtumajas kehalise väärkohtlemise süüasja arutamisel, et kas tunnistaja ja kannatanu on nüüd õnnelikud, et juhtumist on kujunenud selline kohtudraama. Tunnistaja raputas pead ja vastas, et miks nad peaks. Peale Rannikmaa küsimust: "Kas sa arvad, et oma olen kurjategija," võttis saalis maad kurjakuulutav vaikus.