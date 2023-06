Nädala kaja: igaühele oma suvi

Esimese suvekuu esimesed päevad tõid küll jahedust ja vihma, aga Eesti suve kontrastidega oleme juba ammu harjunud. Vihma on vaja, et võrsuks vili ja külateed ei tolmaks, et pooleteise kuu pärast oleks metsad täis marju ja kukeseeni. Äike peab ära lööma, et ülejäänud suve saaks kivi peal istuda, nagu vanarahvas rääkida teadis. Tuult on ka kindlasti kellelegi vaja, kuigi täpselt ei tea, kellele. Nurisemine pole kunagi ilmataadi tegutsemist mõjutanud ja puhkusepäevade oskuslik valik on alati olnud investeering üllatusmunasse. Välismaale puhkama sõites võib ka teinekord avastada, et muist päevi tuleb hotelliaknast väljamaa sademeid jälgida. Kodu- või suvilaaknast on see mõnevõrra odavam.