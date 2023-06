Rüüstatud veeohutuspüstak. Pilt on illustratiivne.

Esimese juuniga algas suplushooaeg. Selle eel kontrollis Päästeamet veeohutuspüstakuid üle Eesti ning selgus, et rikutud on neist pea kolmandik, mida on kas lõhutud või päästevahendid hoopistükis ära varastatud.