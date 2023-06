Rakvere Raibe ⟩ Kohalik poliitik jätkab võitlust mälutegevuse vastu peaaju piirkonnas

Kohtusaaga algas, kui Kosmos avastas, et tema poliitiline oponent – endine Ubja kuberner Heiki Pohlasalu – on oma sotsiaalmeediapostituses nimetanud Kosmost seanahavedajaks. Sellega viitas Pohlasalu mõistagi aastaid tagasi puhkenud skandaalile, kui Kosmos jäi kaamera ette Roelas, vedades parasjagu seanahka läbi moslemite linnaosa. Siga on roojane loom Roela moslemikogukonna jaoks. Kosmos tunnistas toona ka, et vedas tõepoolest eksituse tagajärjel varem seale kuulunud nahka, kuid talle ei meeldi, et inimesed seda mäletavad.