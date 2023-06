Galerii ⟩ Maakonna parimad koolilõpetajad said lille ja kiidusõnu

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu korraldatav üritus on igaaastane kaunis traditsioon. Liidu tegevjuht Sven Hõbemägi kommenteeris, et kutsutavate arv jääb alati poolesaja ringi ning koolid esitavad liidule ise nimekirjad parimatest, kes kutset väärt. "Sel aastal on küll kutsutuid pisut vähem, sest endise reaalgümnaasiumi ja Rakvere gümnaasiumi asemel on nüüd üks kool - riigigümnaasium," lausus Hõbemägi.