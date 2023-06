Sellesuvise laulu- ja tantsupeoni on jäänud vähem kui kuu. Selleks et staadionimurul kauneid mustreid loovate tantsijate triibuseelikud oleksid peo väärilised ning laulukaare all kerkiksid ühendatud kätest – särgivarrukaist, mis kui äsja nõelasilmast tulnud – vahused merelained, on viimane aeg peorõivaile lihvi anda.