Ehkki spordireporter Raul Rebane on sündinud Pärnus, käis ta aastatel 1964-1968 tolleaegse nimega Väike-Maarja keskkoolis ja võib seda kanti oma lapsepõlve mängumaaks pidada. Tema nimele kuulub siiani kooli rekord C klassi teivashüppes.

"Kust tulevad olümpiavõitjad? Kõik arvavad, et olümpiavõitjad tulevad suurtest linnadest, sest seal on tingimused ja rahad ja dressid ja sussid. Vale," rääkis Rebane staadioni avamisel. Ta väitis, et viimane suurest linnast pärit Eesti sportlane krooniti olümpiavõtjaks 1964. aastal. Kõik järgnevad olümpiavõtjad on Rebase sõnul olnud pärit väikestest kohtadest.