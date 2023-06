Joosti erinevates vanuserühmades. Võistluse peakorraldaja Marko Tormi sõnul toob lapse jooksma lapsevanem, kes ise on aktiivne ja liikuv. "Aga mingi hetk laps tahab ise minna. Liikumine, rõõm, lust, koos teistega tegemine. Kõik need head asjad," ütles ta.

Mõnevõrra pärssis võistlust ilm, sest temperatuur oli kümne kraadi ligi. "Ilm on ikka väga jahe. Kogu korraldusmeeskond on piiri peal. Neil on pikk päev seljataga. Tekib kangestumine õhtupoolikul. Aga tuul on natukene järgi andnud," arvas Torm.