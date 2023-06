"Kuna meil on muid põllumajandusloomi ka, siis see ei ole väga raske. Meil on kits, kanad, madu, papagoid, koer, kalad, poni. Ja jänesed on ka. Nii kaua, kui ma mäletan, on meil loomad olnud. Õnneks meil ruumi jagub. Koht on suhteliselt rahulik," rääkis poniga askeldav Liisi Prits, kes on Väike-Maarja gümnaasiumi õpilane.