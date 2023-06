Päästekomando juhatusse kuuluv Marge Zaidullin selgitas: "Aasukalda priitahtlik päästekomando on kutsutud siia Väike-Maarja valla poolt oma merepäästetehnikat tutvustama, väikest töötuba tegema ja kuna meil on niikuinii harjutusväljakule minek, siis on meil ka maakustutustehnika kaasas."