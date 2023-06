PLMF-il on hea meel, et Rakvere muusikakool rõõmustab oma õpilastega pealinna publikut.

"Muusikute fondil on Rakvere muusikakooliga pikaaegne koostöö," rääkis PLMF-i kunstiline juht Pille Lill ja avaldas heameelt, et mitmest Rakvere õpilasest on sirgunud tänaseks väljapaistvad muusikud.