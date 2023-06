Arvo Pärdi nimelise muusikamaja ehituseks on üks samm jälle tehtud

Hanke objektiks on Arvo Pärdi nimelise muusikamaja ehitustööd komplektselt peatöövõtu korras. Hanke ehitustööde mahus on Rakvere Pauluse kiriku hoone ümberehitus ja laiendus koos maaaluse parkla ehitusega.

Rakvere linnapea Triin Vareku sõnul on tegemist järjekordse olulise etapiga Arvo Pärdi nimelise muusikamaja rajamisel Rakverre. "Tegemist on nii olulise objekti kui ka sisu võtmes väga kaua oodatud unistuse täitumisega, mis iga sammuga aina käegakatsutavamaks muutub," ütles Varek ja avaldas lootust, et hange on atraktiivne ja hankes osalejaid arvukalt.