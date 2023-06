OÜ Oruküla juhatuse esimees Priit Jõesalu ütles, et hunte on väga palju. "Kui nad ei mahu metsa ära, siis nad tulevadki sigatsema. Igal aastal jääb keegi huntide pärast oma lammastest, kitsedest või koertest ilma. Nad on lambakasvatajale nagu kirves pea kohal. Mitte kunagi ei tea, kuna see kukub."