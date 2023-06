Porkunis aidati üle tee tuhandeid sigima minevaid konni

Kõige rohkem aidati kahepaikseid Porkunis Lääne-Virumaal – 8654 kahepaikset. Järgnes Põltsamaa 6303 kahepaiksega. Need kaks on läbi aastate olnud paigad, kus sigima aidatakse kõige enam konni. Assaku–Jüri tee Rae vallas 2795 ja Sillamäe 2571 sigima aidatud kahepaiksega on samuti tunnistus vabatahtlike visast tööst.