Kabala ülesõidukohal ei pruukinud punaseid fooritulesid näha olla

Kabala ülesõidukoht on hea nähtavusega ja tee on seal külili U-tähe kujuline, kus kiirused ei saa olla suured – vähegi hoolikamale autojuhile on lähenev rong igal juhul nähtav. Kuid on veel üks asjaolu: alates mullu sügisest on mõlemal pool raudteed kaks foori, millest mittetöötav võis teatud nurga alt vaadatuna varjata töötava foori tuled.