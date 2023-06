J.O.C. ja Erkki Mägi avaldasid lepitava videosingli

Pala idee autori Erkki Mägi sõnul ütlevad inimesed sageli asju, mida ütlema ei peaks, eriti paarissuhtes. "Kas alati on vaja näpuga näidata või situatsiooni kommenteerida? Teinekord võiks oma adrenaliini-, noradrenaliini- ja kortisooliplahvatused hoida päris asjadeks, millel on positiivsed tagajärjed. Nagu vanasõnagi ütleb – vaikimine on kuld. See peab täiesti paika," selgitas räppar.