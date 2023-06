Sõmeru põhikool pälvis kuldtaseme kvaliteedimärgise

Lääne-Viru Arenduskeskuse juhataja Aarne Leisalu sõnul on ettevõtlikkus igasuguse tegevuse edasiviijaks ning kiires arengus ühiskonna, piirkonna, maakonna, omavalitsuse, kollektiivi, perekonna ja tuleviku loojaks. "Noor on oma olemuselt ettevõtlik ja oluline on, et see tuupimise, arendamise ja turvalisuse loomise tuhinas kaotsi ei läheks, kõneles Leisalu ja lisas, et ettevõtlik noor on ettevõtte, maakonna, perekonna pikaajalises tuleviku aluseks ja tagajaks, investeeringuks jätkusuutlikku tulevikku. Seetõttu on arenduskeskuse juhataja sõnul noore ettevõtliku tegevuse igakülgne toetamine nii perekonnas, lasteaias, koolis kui huvialades maakonna tulevikuvaates ülioluline.