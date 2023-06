"Tundub, et me täna tegime nii vähe kui võimalik, aga niipalju, kui oli vajalik, kuna me võitsime kõik oma alagrupimängud minimaalselt 1:0. Kuid enamat polnudki vaja, võitsime oma grupi maksimaalse punktiseisuga ning saime edasi otse finaali," kirjutati KadRaki sotsiaalmeedias.