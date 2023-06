Viieteistkümnest tänavusest kodukohvikust üle poolte avavad uksed kas Pikal tänaval või Kastani puiesteel, kus linna päevade ajal on nagunii toidutänav ja laat. Paljud ülejäänud on nii-öelda päriskohvikute filiaalid, mis linna päevade ajal kasutavad lihtsalt lisanime "kodukohvik".

Rakvere kultuurikeskuse projektijuht Katrin Põllu tõdes, et eks kodukohvikudki on arengus ja praegu on käes hetk, mil nende pidamine Rakveres pole kõige populaarsem. "Kindlasti mõjutas koroonaepideemia. Inimesed ei ole veel valmis suuri rahvahulki endale külla kutsuma ja ise külla minema," oletas ta. "Kodukohviku pidamine on parajalt suur töö ja katsumus. Kiitus kõigile, kes siiski vedada võtsid."