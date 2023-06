Virumaa Muuseumid pakub põnevat loengut, õuemänge ja linnaretke

Kaja Visnapuu sõnul on Otto Posti majal ja ahjudel eelkõige kohalooline väärtus ning on oluline teadvustada seda enne, kui maja uusarendusega lammutatakse. "Enne kui midagi muudame, oleks hea teada, mis see on. See on Rakvere ühe kõige pikemat aega töötanud pottseppmeistri, kes alustas tsaariajal ja lõpetas nõukodude ajal, maja. Otto Post õpetas välja pottseppi ja ise glasuuris ahjupotte," rääkis Visnapuu. Tema sõnul on maja ajaloost kõnelemine oluline ka selleks, et teataks ahje lahti võtta ja kuhugi üles panna, et need lihtsalt kaduma ei läheks. "See on Rakvere mõistes isikulugu," rõhutas ta.