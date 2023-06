Rakveret külastav maailma tugevaim mees nõuab söögiks palju liha

Laupäeval Rakvere spordihoone juures toimuva rammumehevõistluse korraldaja Mark Tervinsky kinnitas, et Leedu vägimehe võõrustamine talle peavalu ei valmista. "Reede õhtul tuleb ja on siin kuni pühapäevani. Küll ta söödud-joodud saab. Kulturistid on vahepeal menüüga pirtsakad, aga rammumehed mitte. Neile on vaid tähtis, et oleks palju süüa ja et oleks kindlasti liha."