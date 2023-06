Beebitekkidest kultuurikohvikuni – riigigümnasistid tutvustavad õpiprojekte

Kõikidel G1 õpilastel oli võimalik kevadel valida endale meelepärane õpiprojekt. Teemade valik oli mitmekesine ja paljud projektid on suunatud kogukonna arenguks.

Rakvere riigigümnaasiumi pressinõunik Kadri Mark rääkis, et leidus ka paar rahvusvahelise mõõtmega projekti, näiteks oli õpilastel võimalus juhendaja kaasabil ise valmis kirjutada Erasmus+ projekt ning taotleda sellele rahastust. "Projekt sai esitatud ning hetkel on see rahastamisotsuse ootel. Prantsuse keele grupp võõrustas mais Prantsuse kooli õpetajaid ja õpilasi ning korraldas neile ühe väga sisutiheda ja meeleoluka nädala Eestis," nimetas ta.

Margi sõnul oli mitu õpiprojekti seotud liikumise edendamisega. Näiteks korraldasid õpilased projektõppe raames möödunud nädalal kogu koolile liikumispäeva, millel osalejad said valida viie ala vahel.

Projektina on valminud ka orienteerumismäng "Minu Rakvere" ning eelkooli- ja kooliealistele suunatud liikumisprogramm "Sportlikud pühapäevad". Projekti "Matemaatika linnas" eesmärk on tutvustada, kuidas on võimalik matemaatikat õppida värskes õhus liikudes ja linnaruumi ära kasutades.

Möödunud nädalal toimus riigigümnaasiumis õpilaste korraldatud kultuurikohvik, mille eesmärk oli pakkuda linnaelanikele võimalust kokku tulla, nautida mitmekesist kultuuriprogrammi ja mõnusalt koos aega veeta. Kultuurikohvikust võttis osa ligi 50 inimest.

Projektõppe raames pandi alus ka kooli ajalehele Sum-Sum, millega loodetavasti tuleval aastal jätkatakse. Üks projektigrupp kudus usinasti beebitekke, millest osa annetatakse Rakvere haigla sünnitusosakonnale.

Kooli õppejuht Mihkel Kangur rääkis, et projektõppe kursuse eesmärgiks on pakkuda õpilastele võimalust rakendada erinevates põhiainetes õpitut päriselulistes olukordades. "Lisaks õpilase isiklikule arengule on õpiprojektide juures oluline ka panus kogukonda," märkis Kangur.