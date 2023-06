Juhtkiri: linnapäevad peaksid olema linna nägu

Võtad kätte linnapäevi tutvustavad materjalid ja näed, et toimub ju küll. Kohe tükk aega läheb programmiga tutvumiseks. Aga see kõik on kuidagi hästi tavaline – laat ja toidutänav, ponid, batuudid, kirikukontserdid, tenniseturniir ja nii edasi. Antagu andeks, aga samad asjad on päevakavas iga kolkaküla kokkutulekul. Ning tivoli või erakorraldajate organiseeritud spordivaatemängud mõjuvad kuidagi augutäitena – need on toredad asjad ja rahvale meeldivad, kuid neid korraldataks nagunii, on siis parajasti linnapäevad või mitte.