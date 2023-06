Viru Sõna toimetusse pöördus õnnetu rakverlane, kelle koduhoovist varastati kutsikas. «Meie koduhoovist läks kaduma väike kutsikas,» rääkis loomaomanik oma lugu. «Esialgu arvasime, et ta on hoovist välja pääsenud, kuid mõne tunni pärast ütles üks naabruses elav naisterahvas, et ta nägi turul kaht naist müümas meie kutsikat. Oleme jõudnud autovarastest koeravarasteni.»