Galerii ⟩ Tapal vändatakse üle poolesaja hukkunuga draamaseriaali

Soome väikelinn. Kahe rongi kokkupõrge. 64 hukkunut. Tekib küsimus, miks see peaks maakonnalehe lugejat üldse puudutama? Aga seda seetõttu, et kirjeldatud sündmus on tegelikult lühikokkuvõte uuel aastal linastuvast Soome suurseriaalist, mille põhiosa filmitakse Tapal.