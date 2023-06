Ööd on külmad, päevad mõõdukalt soojad

Neljapäeva öö ja ennelõuna on sajuta, pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma. Öösel puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärastlõunal pöördub loodesse ja põhja ning tugevneb puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur langeb öösel 3..10 °C-ni, maapinnal kohati 0 °C-ni, päeval tõuseb 18..23 °C-ni, tuulele avatud rannikul 13..16 °C-ni.

Reede öösel liigub madalrõhulohk ühes külma frondi vihmahoogudega üle Eesti põhjast lõunasse. Sajuhood piirduvad enamasti Ida-Eestiga. Päev on päikesepaisteline ning kuiv, kuid jahe. Puhub põhja- ja kirdetuul, päeval tugevneb tuul 5–10, puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on öösel 4..11, päeval 15..19 °C, põhjarannikul on jahedam.