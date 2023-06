Viru maleva riigikaitselaagrites sai väljaõppe üle 500 noore

Rutjal toimunud riigikaitselaagrite peakorraldaja major Meelis Kütt ütles, et eelmise aasta sügisest alates korraldab välilaagreid peamiselt Kaitseliit. Kui varem oli aine vabatahtlik, siis alates selle aasta sügisest tuleb see läbida kohustuslikus korras. "Kaitsetahte kujundamisel on see oluline muudatus, samuti ühtlustab see noorte seas teadmiste baasi riigikaitsest, mis on positiivne," ütles Kütt.