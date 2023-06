Kadrina vabatahtlikud asuvad tuleval nädalal teele Ukraina üleujutuspiirkonda

Sõja kestel pidevalt ukrainlasi abistanud Raivo Olevi mäletamist mööda on seekordne käik juba kümnes, Erko Laidinenil ilmselt juba üle selle. "Meil on siin üks grupp vabatahtlikke erinevatest riikidest, kes olid juba Ukrainas kohapeal, ja nad on kaardistanud viimase kahe päevaga kohad ja vajadused," rääkis Olev ootamatult tekkinud tarvidusest sõita Hersonisse. "Me alustasime kiirelt asjade kogumist, mille järele on suurim vajadus."