Päästjad kontrollivad tuleohutusest kinnipidamist

Ilmateenistuse prognoosi järgi tuleb saabuval nädalavahetusel kuiv ja suvesoe ilm ning looduses on tuleoht väga suur. Põlengute ennetamiseks kontrollivad kahe maakonna päästjad 9.–11. juunil piirkonnas tuleohutusest kinnipidamist.

Alates reede õhtust patrullivad Ida- ja Lääne-Virumaa päästjad oma väljasõidupiirkondades, et veenduda ohutusnõuete täitmist lõkete tegemisel ja grillimisel. Eesmärk on ära hoida ulatuslikke maastikupõlenguid ja suurendada elanike teadlikkust looduses tule tegemise ohutusnõuetest kinnipidamisest. Päästjad jälgivad ohutust ka suvilapiirkondades, puhkealadel ja metsamajade juures.

Päästemeeskonna juhtidel on õigus ohutusnõuete rikkujaid trahvida. Lühimenetlusega määratud trahv on mõjutusvahend, millega elanikke ohutusnõudeid täitma suunatakse. Ohutusnõuete eiramise eest on trahvisummaks 40 eurot.