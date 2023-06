Kuuldemängusari "Juuksur" pakub südamlikku ja humoorikat pilku Eesti inimeste eludesse. Dialoogid on argised, kohati ka absurdsed. Sel suvel on kuulajatele varuks mitu üllatust, sest lisaks peategelasele on uued nii autorid kui ka lavastaja. Kümnest uuest osast viis esimest on kirjutanud Liis Aedmaa ja Laura Kalle ning teised viis Toomas Kall. Sarja lavastab sel suvel Laura Kalle.