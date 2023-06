Võsul saab kuulata mõtisklust muusikast ja muusikaga

Kontserdi korraldaja, muusikaõpetaja Lea Leisson ütles, et kava "Mõtisklus" on tagasivaade kooskäidud teele ning kontsert on pühendatud noortele, kes on alustanud oma teekonda, tiibade all helidetuule kandev ilu ja jõud. "Oleme tänulikud Eesti Meestelaulu Seltsile, kes põlispuuna on tugevad oksad sirutanud kaugele. Just seltsi korraldatud ettevõtmised on kaasa haaranud noormehed, kes on astunud välja ennast proovile pannes. Markus Nõlvak on kahel aastal pälvinud parima tulemuse maakonnas oma vanuserühmas ja meiega alles hiljuti liitunud Saamuel Palu sellel aastal," rääkis Leisson.