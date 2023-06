Korraldajad kutsuvad kõiki appi, et mälestus sellest 82 aasta tagusest kuritööst ei ununeks, ning mälestama küüditamise ohvreid ja kõiki repressioonide tõttu kannatanuid.

"Näitamaks, et me mäletame, kutsume inimesi üles märkama raudteejaamades leinalinte ning jagama nendest sotsiaalmeedias fotosid teemaviitega #maeiunustasind," sõnas naiskodukaitse esinaine Airi Tooming ja märkis, et lisaks võib jagada enda ja oma perekonnaliikmete tundeid, mälestusi ja fotosid.