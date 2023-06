Kõige metsarikkamad maakonnad on Hiiumaa, Valgamaa ja Ida-Virumaa, kus metsasus ulatub üle 60 protsendi, Hiiumaal on see näitaja koguni 69,2 protsenti. Kõige metsavaesemad on Tartumaa (41) ja Põlvamaa (48,7 protsenti), teatas keskkonnaagentuur.