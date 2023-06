Maanteel hullupööra kihutanud sariroolijoodik saadeti trellide taha

Politseinikele avanes kinnipidamisel ootamatu vaatepilt, kui nad nägid 180 km/h kihutanud Vesselovi auto tagaistmel naist, kelle süles istus laps. Alaealine ei olnud nõuetekohaselt turvavarustusega kinnitatud ja sellega pani Vesselov teise inimese eluohtlikku olukorda. Kohtulahendis tuuakse esile, et juht on kohustatud enne sõidu alustamist veenduma, et tema ja sõitjad kasutavad nõuetekohaselt turvavahendeid, ja mitte sõidutama kedagi, kes pole seda nõuet täitnud.