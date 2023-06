Rabasaare mahajäetud asumist sai kaitseväe linnalahingulinnak

Hanno Pevkur sõnas, et ajalugu on Rabasaares näinud erinevaid saatusi, kuid kaitsevägi saab anda kohale uue elu ja hingamise. "Kuigi siin hakatakse kasutama ka lõhkelaenguid ja vahel on vaja mõni sein uuesti üles ehitada, on see kõik õilsa eesmärgi nimel. Soovin linnaku heaperemehelikku kasutamist ja arvestamist, et siin vahel lähevad ka asjad katki," rääkis minister.