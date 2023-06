Luulekogu, kus kohtuvad murdekeel, koduigatsus ja kadunud küla

Vast ilmunud luulekogu «Kivi alla kükakille» on mitmes mõttes märgiline. Noore kirjanduse ajakirja Värske Rõhk raamatusarjas ilmunud raamat on kirjutatud Kadrina murrakus, milles ei ole varem pea üldse ilukirjandust avaldatud. Seega on Maryliis Teinfeldt-Grins loonud murdekeelele oma kirjapildi, et selle kõla võimalikult täpselt paberile panna. Samuti on autor luulekogus talletanud ühe kadunud küla loo ning enese jaoks leidnud võõrsil kodumurrakus kirjutades leevendust koduigatsusele.