Kolumn: nähtamatud inimesed

Maailmas on 8 miljardit inimest ja väidetavalt oleme mingis osas kõik absoluutselt erinevad. Igapäevaselt me sellele muidugi ei mõtle. Igapäevaselt armastame ikka teisi enda ümber liigitada – see on nagu see ... Need ongi sellised inimesed ... Aga see ei muuda fakti, et iga inimese elu on tema enda jaoks alati unikaalne. Tegelikult on iga inimese käitumisel täiesti omad põhjused.