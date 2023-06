Nädala lind: vainurästas

Vainurästast on hea ära tunda. Lai hele kulmutriip ning roostekarva tiivaalused torkavad hästi silma. Mitmes keeles viitab ta nimigi neile tunnustele: saksa keeles Rotdrossel (punarästas), soome keeles punakylkirastas (punakülgrästas), inglise keeles red-winged thrush (punatiibrästas) jne. Kuna vainurästas inimest eriti ei pelga, on sageli neid tunnuseid võimalik ka näha ilma binoklit kasutamata. Elab ju vainurästas lisaks metsadele parkides ja kalmistutel ning aedadeski. Märtsis-aprillis jõudsid vainurästad puhkusereisilt Lääne-Euroopasse tagasi ning juuniks on neil esimene pesakond lapsi juba suureks kasvatatud. Kui läks hästi. Lääne-Virumaal võib vainurästaid leida ennekõike igalt kalmistult, aga mõistagi mitte ainult.